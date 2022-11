Incredibile in Inghilterra! Cristiano Ronaldo ha rescisso il contratto con il Manchester United

Incredibile quanto successo in Inghilterra! Da pochi minuti è arrivato un comunicato del Manchester United, nel quale viene comunicata la rescissione del contratto di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, attualmente a Doha per il Mondiale, lascia il club inglese con effetto immediato.

Negli ultimi giorni, l’attaccante aveva rilasciato un’intervista molto critica nei confronti del club. Adesso, CR7 è svincolato…

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

