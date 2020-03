Incredibile in Inghilterra: un giocatore del Chelsea evade dalla quarantena… per una partita di calcetto

Mason Mount, talento del Chelsea, ha evaso la quarantena preventiva del club, istituita dopo che Hudson-Odoi è stato trovato positivo al Coronavirus. La società londinese ha comunicato di aver già punito il calciatore. Come riportato da calciomercato.com, il centrocampista dei Blues è stato avvistato ieri al Trent Park di Barnet, zona a nord di Londra, dove si era recato per una partitella di calcio a 5 con alcuni amici. Tra gli altri era presente anche Declan Rice, centrocampista del West Ham. Gli Hammers avevano optato allo stesso modo per una quarantena preventiva dopo che Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, e ultimo avversario della squadra di Moyes, era stato trovato positivo. Il Chelsea ha fatto sapere di aver già ripreso e punito il calciatore.