Incredibile la Juve ci vuole riprovare a gennaio ma stavolta per Igor: la Fiorentina alle prese con il suo rinnovo

Errare è umano, perseverare sarebbe veramente diabolico. L’auspicio è che quanto ipotizza Calciomercato.com non vada mai in scena, specie con le tempistiche indicate dal portale specializzato sugli affari di mercato. Sul tavolo ci sarebbe infatti l’intenzione della Juventus di ripetere un’operazione pesante a gennaio con la Fiorentina: nel mirino stavolta c’è Igor.

Ai bianconeri serve un difensore mancino e il classe ’98 fa gola evidentemente a Cherubini e Arrivabene ma è chiaro che ripetere una cessione di questo tipo a metà stagione minerebbe ulteriormente la credibilità e l’entusiasmo intorno al club viola. La Fiorentina per altro è alle prese con il rinnovo di Igor, che ha contratto in scadenza nel 2024: a gennaio di fatto mancherà un anno e mezzo.