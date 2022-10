“Incredibile rinunciare ad una conferenza e pubblicare un video con le domande filtrate. Battaglia della Fiorentina senza senso, i Pontello con Baggio che avrebbero detto?”

Della rinuncia alla conferenza stampa della vigilia da parte della Fiorentina si parla anche a livello nazionale su Tmw, nell’editoriale di Andrea Losapio: “… Ma come è possibile che un club decida di stare zitto quando la Lega Serie A vuole arrivare a guadagnare 1,3 miliardi di euro per anno con i diritti televisivi? Com’è possibile che siamo in una situazione in cui i club decidono di non parlare prima di una partita di Serie A, come se fosse una sfida di seconda categoria?

Tornando alla Fiorentina, è incredibile il fatto che la conferenza stampa sia stata annullata e che, invece, arrivi un video le cui domande vengono filtrate dall’ufficio stampa (nel migliore dei casi) e siano dei tifosi. La società viola conduce una crociata contro i giornalisti da anni, quasi sempre senza nessun senso. Quante notizie da prima pagina di giornale generalista sono arrivate da quando è arrivato Commisso in poi? La risposta è facile. Quante volte, al netto delle critiche, sono scesi in campo i giornalisti per giocare contro o a favore della Fiorentina? Il numero è lo stesso di prima. Zero. Eppure la Fiorentina si permette di dire che c’è tensione nell’aria. Chissà cosa avrebbero detto fossero stati i Pontello ai tempi di Roberto Baggio, lì sì che c’era da lamentarsi…”.