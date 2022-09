Incredibile tonfo della Roma, che ne prende ben 4 a Udine. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Epilogo piuttosto incredibile del programma domenicale di Serie A, con l’Udinese che ha travolto la Roma per 4-0 alla Dacia Arena. Gara subito in discesa per i friulani, con il gol di Udogie al 5′. Nella ripresa il raddoppio di Samardzic al 56′ e partita poi chiusa da Pereyra e Lovric nel finale. Prima sconfitta stagionale per i giallorossi mentre i friulani salgono in zona europea.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 11, Milan 11, Roma 10, Atalanta 10, Udinese 10, Inter 9, Juventus 9, Lazio 8, Torino 7, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Salernitana 5, Spezia 5, Verona 5, Empoli 3, Bologna 3, Lecce 2, Sampdoria 2, Cremonese 1, Monza 0.