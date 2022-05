Incroci ed ex, tra Sampdoria e Fiorentina. Un solo blucerchiato dal passato viola, un ritorno d’eccezione a Marassi… e Pradè

Sampdoria–Fiorentina, in programma domani alle 18:30, si preannuncia come un passaggio cruciale tra la corsa all’Europa e la lotta salvezza. È una partita che contiene anche delle “storie nelle storie”, degli incroci di ex giocatori e non solo. Come Fabio Quagliarella, attaccante in blucerchiato ormai dal 2016 e con più di 100 gol con il club, che è passato anche da Firenze in tempi piuttosto bui e senza lasciare il segno: 15 presenze e una sola rete nella prima metà della stagione in Serie C2.

L’organico della Sampdoria con un passato in viola si esaurisce al 39enne di Castellammare di Stabia. Sono più numerosi, invece, i componenti della Fiorentina che hanno avuto esperienze con la Genova blucerchiata. Il più atteso dai tifosi di casa, per un meritato applauso, è senza dubbio Lucas Torreira, giocatore della Samp dal 2016 al 2018, tra l’altro sotto la guida di Giampaolo, e rimasto in buonissimi rapporti con la piazza.

L’uruguaiano non è l’unico che si è fatto conoscere con la maglia blucerchiata indosso. Chiedere ad Alfred Duncan, altro ex di turno, per conferma: è stato al Doria una sola stagione, nel 2014/15, piazzandosi settimo in classifica e accedendo ai turni preliminari di Europa League. Quanto basta per attirare le attenzioni del Sassuolo, club dove il ghanese spiccherà il volo. L’ultimo ex della rosa viola è Riccardo Saponara, che ha giocato in prestito alla Samp nel 2018/19.

Sarebbe lecito citare anche qualche doppio ex storico, come Giampaolo Pazzini, Angelo Palombo o Francesco Flachi. Nessun incrocio tra i due allenatori, che anzi, hanno toccato sponde non proprio amiche: Giampaolo si è seduto sulle panchine di Siena ed Empoli, mentre Italiano ha un passato da giocatore del Genoa. Ultima curiosità: l’attuale direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha ricoperto il ruolo di direttore dell’area tecnica della Sampdoria per ben due stagioni, fino al 2018. Tra i migliori colpi, si ricordano gli acquisti di Andersen e Zapata, insieme alla cessione di Schick alla Roma, la più onerosa della storia blucerchiata.