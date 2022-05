C’era una volta la Fiorentina… di venti giorni fa. Contro il Venezia la squadra di Italiano aveva conquistato un posto più che comodo per la qualificazione in Europa, poi le tre sconfitte consecutive che hanno rimesso in discussione tutto. Indietro non si torna, dunque si può guardare solo avanti.

C’è la Roma e una sfida che vuol dire Europa. Italiano chiede la spinta del Franchi dopo aver vissuto quella giallorossa dell’Olimpico in Conference League. Servirà l’apporto di tutti per riprendersi una qualificazione che fino a poche settimane fa appariva molto più comoda di adesso. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.