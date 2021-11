Individuato un altro aggressore della Beccaglia. Per lui accusa di violenza e sessuale e due anni di Daspo

Individuato dalla polizia un altro tifoso della Fiorentina ritenuto responsabile di aver molestato la giornalista Greta Beccaglia durante la diretta tv dall’esterno dello stadio di Empoli il 27 novembre, al termine di Empoli-Fiorentina.

L’uomo, Tommaso Consoli, 48enne residente in provincia di Firenze, è accusato di violenza sessuale. Il questore Filippo Santarelli ha emesso per lui già un Daspo di 2 anni. In base a quanto ricostruito, il 48enne fiorentino si sarebbe avvicinato alla giornalista a fine diretta dopo che la cronista aveva subito le molestie del 45enne della provincia di Ancona, e l’avrebbe urtata avendo un contatto fisico come ha riferito lei stessa in querela. A riportarlo è il sito de La Nazione.