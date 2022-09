Infortunio di Dodô: arriva il primo responso da parte della Fiorentina: Le condizioni del brasiliano

‘ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodô è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare al gemello mediale della gamba destra’.

Il brasiliano verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici nei prossimi giorni per valutare l’entità dell’infortunio.

Nel dopogara, l’allenatore Vincenzo Italiano lo ha definito, purtroppo, “un infortunio serio” che gli potrebbe far saltare diverse partite, anche perché in questa fase della stagione, praticamente non ci sono soste.

