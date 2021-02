Infortunio Kouame: ecco quanto potrebbe stare fuori l’attaccante della Fiorentina

Gli accertamenti medici dopo il risentimento muscolare di Christian Kouame hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale sinistro (CLICCA QUI per leggere il report medico ufficiale). Un infortunio, seppur di gradi diversi, che ha colpito di recente anche i due ex Fiorentina Kalinic e Cuadrado. I tempi di recupero per un infortunio del genere si stimano generalmente entro le due settimane. L’ivoriano sarà dunque costretto a saltare le partite contro Udinese, Roma e Parma. Da valutare la sua presenza anche contro il Benevento per la gara in programma il 13 marzo. Escluse varie complicazioni, Kouame potrebbe essere nuovamente al 100% contro il Milan (21 marzo).