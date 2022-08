Ingaggio alto o clausola: Un rinnovo in due ipotesi

Offerte concrete alla Fiorentina per Nikola Milenkovic non ne sono arrivate. C’è la costante sensazione nel difensore di esser stato fin qui considerato dalle big solo come una seconda scelta e questo sta sempre più spingendo il serbo verso la permanenza a Firenze.

Da tempo la Fiorentina ha proposto all’ex Partizan un rinnovo di contratto di tre anni con cifre al rialzo rispetto all’ingaggio percepito in questa stagione. Il Corriere dello Sport-Stadio spiega come questo rinnovo possa arrivare in due maniere. Intanto da una parte c’è una base di accordo (a salire) di 3 milioni netti annui che potranno superare i 4 al raggiungimento di determinati bonus.

C’è anche un’alternativa (più remota) che è quella di percepire un salario più basso, ovvero 2,8 milioni, e inserire una clausola rescissoria che possa essere una garanzia per il giocatore di potersi liberare ad una cifra prestabilita.