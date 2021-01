Inglese? Il cambio di panchina del Parma cambia tutto e D’Aversa ora se lo vuole tenere stretto

Con D’Aversa in panchina, il Parma era stato quasi sempre trascinato da Roberto Inglese davanti: nell’ultimo anno e mezzo però l’attaccante è stato vittima di numerosi infortuni, che gli hanno permesso di segnare fin troppo poco. Con il cambio tra D’Aversa e Liverani poi, per Inglese lo spazio si è assottigliato ulteriormente e la Fiorentina ci ha anche pensato come opzione per il suo attacco scarno. Secondo La Gazzetta dello Sport però, il ritorno di D’Aversa dovrebbe cambiare tutto: niente più cessione per Inglese ma un piano di rilancio, che chiudere la porta anche all’interesse viola.

