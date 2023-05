Ings: “L’atmosfera intorno al West Ham è fantastica prima della finale di Praga. Sappiamo quanto conti per i nostri tifosi”

L’attaccante del West Ham Danny Ings ha parlato in un’intervista con il The West Australian, parlando in breve anche della finale che gli Hammers giocheranno a Praga contro la Fiorentina. Queste le parole dell’inglese classe 1992:

“L’atmosfera intorno al club è fantastica. Sappiamo tutti quanto la Conference conti per i tifosi ed essere parte di questo momento, oltre a prepararsi per una finale UEFA è davvero speciale. È qualcosa di unico”.