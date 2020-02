Inizia il countdown Ribery! Ma il rientro in gruppo del francese non avverà prima di un mese

Un altro passo: tolta la vite. Il percorso di recupero di Ribery ieri ha aggiunto un altro tassello. Il giocatore infatti è andato in Germania per il controllo e la rimozione, come da programma. La strada è ancora piuttosto lunga ma il countdown continua a scorrere secondo le tappe previste e i tifosi adesso non vedono l’ora di assaporare nuovamente la sua qualità in campo. Magari fra poco più di un mese, come aveva confermato di recente anche l’allenatore Beppe Iachini, ci sarà il graduale rientro in gruppo con i compagni di squadra e poi sarà necessario capire quando l’attaccante riuscirà a tornare veramente in forma e capace di fare la differenza, come sa fare il talento francese. Sempre senza rischiare. A riportarlo è il Corriere dello Sport.