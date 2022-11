Inizia il primo Mondiale invernale della storia! Le formazioni ufficiali di Qatar-Ecuador

Si inaugura oggi il primo Mondiale di calcio d’inverno della storia. In Qatar va in scena la prima gara del girone A fra i padroni di casa e la formazione latinoamericana dell’Ecuador. Dopo una spettacolare cerimonia d’apertura, narrata da Morgan Freeman e cantata dal frontman della band K-pop BTS, è tempo di scendere in campo per questo appuntamento con la storia.

Di seguito le formazioni ufficiali per il match delle 17:00 fra Qatar e Ecuador (diretta su Rai 1):

QATAR (5-3-2): Al Sheeb; Pedro Miguel, Hassan, Ahmed, Hisham, Khoukhi; Hatem, Alhaydos, Boudiaf; Afif, Ali. Ct Bas.



ECUADOR (4–4-2): Galindez; A. Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan; Plata, Caicedo, Mendez, Ibarra; Estrada, Valencia. Ct Alfaro.