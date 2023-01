Inizia in panchina l’anno nuovo per Milenkovic. Il difensore viola tra scorie mondiali e la ricerca della migliore condizione

La formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro il Monza ha regalato alcune novità tutto sommato prevedibile in seguito ad uno stop di quasi due mesi. Certamente però non era nell’aria un’esclusione di Nikola Milenkovic dai titolari. Il difensore serbo, fresco di rinnovo con la squadra viola e leader del reparto arretrato di Italiano, stavolta si è accomodato in panchina.

Il numero 4 viola deve ritrovare le migliori sensazioni e la migliore forma, dopo l’infortunio muscolare che lo rallentato per più di un mese ad inizio stagione. Servirà anche superare la delusione del Mondiale pessimo giocato dalla Serbia, ed in cui il difensore della Fiorentina ha offerto prove molto deludenti dopo un avvio incoraggiante col Brasile.

Un’annata complessivamente altalenante per Milenkovic, chiamato a guidare un reparto troppo spesso in affanno. Le dure reti pesantissime contro Spezia e Sampdoria sono state sicuramente il momento migliore del non entusiasmante avvio del centralone balcanico. Serve assolutamente una sterzata al giocatore scuola Partizan, vero e proprio riferimento della rosa viola.