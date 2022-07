MOENA – Iniziata la sessione mattutina di allenamento della Fiorentina al Cesare Benatti. In campo per la fase di riscaldamento tutti i giocatori viola tranne Riccardo Saponara e Lorenzo Venuti, oltre ad alcuni gi. Per loro non ci sono da segnalare particolari problemi fisici, solo riposo programmato. Lavoro differenziato invece per Szymon Zurkowski.