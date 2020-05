Intanto a Bologna hanno deciso: si va con il restyling. E c’è già l’accordo per il nuovo volto del Dall’Ara

Non uno stadio nuovo ma un “Dall’Ara” molto diverso e molto più moderno: è la strada che è stata intrapresa e, apparentemente, imboccata in modo definitivo a Bologna, dove l’impianto dei rossoblu subirà delle migliorie nei prossimi mesi. Il club di Saputo ha firmato il contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo per la riqualificazione e l’ammodernamento dello stadio. Di fatto rimarrà la Torre di Maratona, analoga a quella del Franchi, ma per il resto il nuovo volto vedrà una copertura integrale e univoca, con avvicinamento di curve e tribune oltre a spazi dedicati ad attività commerciali. Una via che proietta i rossoblu verso una via di modernità a livello infrastrutturale.