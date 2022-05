Intanto il Bernabeu saluta con standing ovation Isco: il centrocampista se ne va a zero ma aspetta un maxi ingaggio

Più sogno che realtà ad oggi, Francisco Roman Alarcon, in arte Isco, centrocampista che al Real Madrid ha fatto un pezzetto di storia e che ieri si è accomiatato dal Bernabeu insieme a Marcelo: per loro una standing ovation e un addio a parametro zero. Isco ha compiuto da poco 30 anni e dopo 9 anni e 17 trofei, è in cerca forse della sua ultima avventura ad alti livelli in Europa. La gita con la famiglia a Firenze degli scorsi mesi e proprio l’occasione a parametro zero aveva scatenato la fantasia del mercato in ottica Fiorentina. Il classe ’92 però attende naturalmente proposte molto importanti a livello d’ingaggio, fermo restando che nelle ultime stagioni il suo rendimento è calato nettamente. Dopo la finale di Champions del 28, su di lui si accenderanno inevitabilmente diversi riflettori.