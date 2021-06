Intanto il cantiere per il Viola Park diventa “trasparente”: ecco la convenzione siglata dalla Fiorentina

Siglata la convenzione fra ACF Fiorentina, Cassa Edile di Firenze e Nigro e C. Costruzioni per rendere il cantiere per la realizzazione del Viola Park un “Cantiere trasparente”. L’adesione al sistema “Cantiere trasparente” offre ai committenti, che vi aderiscono, una ulteriore maggiore garanzia di legalità, regolarità e sicurezza di cantiere.

Il programma, infatti, coinvolge l’impresa costruttrice e tutti i suoi subappaltatori; e prevede un controllo diretto da parte della Cassa Edile di Firenze (ente di controllo di cui fanno parte Ance Firenze e sindacati) delle presenze e delle relative ore lavorate dagli operai, nonché la partecipazione a percorsi formativi e un monitoraggio costante in tema di sicurezza sul lavoro. ACF Fiorentina ha aderito al programma volontariamente ed è uno dei primi committenti privati fiorentini a impegnarsi, con l’impresa costruttrice dell’opera, nel sistema di “trasparenza” a tutela di sicurezza e legalità dei lavoratori di cantiere.