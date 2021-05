Intanto in Francia tornano ad accostare un attaccante turco (fresco di titolo) alla Fiorentina

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe Fiorentina e Roma sarebbero interessate all’attaccante turco Burak Yilmaz, attualmente al Lille, squadra fresca di titolo in Ligue 1. Il giocatore si trova bene in Francia, ma il suo contratto è in scadenza tra un anno e l’idea di approdare in Italia lo stuzzica. La punta turca quest’anno ha collezionato con il club d’oltralpe 33 presenze segnando ben 18 reti. Non è la prima volta che il giocatore viene accostato alla società viola. Anche l’anno scorso fu proprio il suo procuratore a smentire un legame tra l’assistito e la piazza fiorentina.