Intanto in Lettonia provocano, il Supernova: “Noi abbiamo segnato 3 gol al Riga, la Fiorentina sarà in grado di farlo? Speriamo di no”

Ha fatto sicuramente scalpore l’incredibile pareggio strappato dall’RFS Riga in casa della Fiorentina, all’esordio in Conference League. I lettoni, penultimi nel ranking Uefa della competizione, si sono aggrappati al proprio portiere e a un bel po’ di fortuna, prima di trovare il gol del pari. Alla vigilia della gara, il profilo ufficiale dell’Sk Supernova, altra formazione della massima serie lettone, aveva pubblicato un post di buon auspicio, legato al fatto che circa un mese fa in campionato, aveva battuto proprio il Riga per 3-2:

“Poco tempo fa noi abbiamo segnato 3 gol alla RFS. La Fiorentina sarà in grado di ripetere questo risultato impressionante?! Speriamo di no!

Auguriamo alla RFS fortuna a Firenze e di debuttare con dignità ad un livello così serio! Non sarà facile, ma voi siete capaci di fare molto.

Buona partita!”.