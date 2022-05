Intanto Joe Barone va ad Empoli a vedere lo scontro salvezza (e magari qualche singolo in orbita viola)

Dopo la tappa a Roma per finale di Coppa Italia ed Internazionali di Tennis, per Joe Barone c’è tempo anche per presenziare al ‘Castellani’ dove in questi minuti sono in campo Empoli e Salernitana. Gli azzurri sono già salvi, i granata cercano punti decisivi: per quanto riguarda la Fiorentina invece, in campo c’è Zurkowski ma ci sono anche Vicario e Parisi, possibili obiettivi proprio viola nella prossima sessione di mercato.