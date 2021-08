Ora è ufficiale: Matias Vina è un nuovo calciatore della Roma. I giallorossi hanno chiuso l’affare con il Palmeiras per l’esterno sinistro che prenderà il posto, per il momento, dell’infortunato Leonardo Spinazzola. Operazione portata a termine per una cifra intorno ai 13 milioni di euro. Il suo esordio con tutta probabilità sarà contro la Fiorentina per la prima partita dei giallorossi in Serie A.