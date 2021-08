Intanto l’inizio di stagione dell’obiettivo viola Kouyatè è da incubo: rosso e rimonta subita dal suo Metz

Un avvio di Ligue 1 non proprio da ricordare per Kiki Kouyatè, centrale maliano del Metz e nel mirino della Fiorentina: per i suoi è arrivato un 3-3 di prestigio contro i campioni di Francia del Lille. Ma l’evoluzione del risultato lo rende più di una mezza delusione perché giunto dopo una doppia rimonta subita nel finale: prima però anche l’espulsione per il difensore classe ’97, alla sua seconda stagione in prima divisione francese. Il Metz è stato raggiunto da Ikoné e da Burak Yilmaz proprio al 96′.