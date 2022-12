Intanto Nico Domínguez giura fedeltà al Bologna e allontana l’addio

Nei giorni scorsi anche il nome di Nico Domínguez era tornato a circolare in ottica Fiorentina, dopo che la società viola lo aveva seguito nel corso delle ultime finestre di mercato. In un recente colloquio con i dirigenti del Bologna, però, è stato lo stesso centrocampista argentino a ribadire di stare benissimo a Bologna, che a Bologna sta altrettanto bene anche la sua compagna e di conseguenza di non avere alcuna intenzione di andarsene, a meno che per lui non si faccia avanti una grande squadra italiana o straniera che lotta per vincere lo scudetto.

Caratteristiche che, ovviamente, non corrispondono al profilo della Fiorentina. Un giuramento di fedeltà che allontana l’addio del giocatore dal club felsineo. A riportarlo è il Corriere dello Sport – Stadio.