Intanto Pedro viene escluso dal Brasile che sta preparando le Olimpiadi

Durante la sua permanenza nella Fiorentina paradossalmente, Pedro era uno degli intoccabili della Nazionale Olimpica brasiliana: l’attaccante giocava e segnava, nonostante a Firenze non trovasse spazio neanche nelle parti finali dei match, in attesa di ritrovare una presunta condizione fisica. A breve il Brasile di André Jardine affronterà Corea del Sud ed Egitto, in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo ma lo farà senza l’attuale attaccante del Flamengo, escluso quindi da questa tornata di convocazioni proprio quando aveva ritrovato confidenza con il campo e con il gol, dopo l’addio alla Fiorentina.