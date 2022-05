Intanto Sottil può ritrovare il babbo in massima serie, da capire se ancora da giocatore della Fiorentina

Tra le panchine che cambieranno in Serie A c’è quella dell’Udinese, che ha salutato Cioffi e che secondo Tmw dovrebbe accogliere Andrea Sottil, reduce da un biennio molto positivo all’Ascoli in Serie B. Per lui prima avventura in massima serie e ritorno a Udine dove era stato da calciatore: occasione invece per il figlio Riccardo per trovare il babbo da avversario, ad oggi in Fiorentina-Udinese. Poi ci sarà da capire se l’esterno classe ’99 sarà ancora nei piani viola e di Vincenzo Italiano.