Intanto Tiago Pinto è sempre più vicino a regalare a Mourinho un nuovo attaccante per l’esordio con la Fiorentina

Perso Dzeko, dalle parti di Trigoria si sono messi subito in moto per trovare il sostituto del bosniaco, un’impresa certamente non semplice: il ds Tiago Pinto è volato direttamente a Londra per convincere Tammy Abraham, attaccante del Chelsea, a trasferirsi alla Roma. E secondo Sky Sport l’obiettivo è stato quasi centrato, con il centravanti inglese che nelle prossime ore potrebbe prendere l’aereo proprio in direzione della capitale: i giallorossi lo pagherebbero circa 40 milioni di euro e lo avrebbero subito a disposizione per l’esordio con la Fiorentina.