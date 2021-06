Intanto un Chiesa non al meglio rischia la terza panchina di fila a vantaggio di un altro ex viola

Chiude oggi il suo girone l’Italia nella terza sfida contro il Galles, dopo i due 3-0 con cui ha demolito Turchia e Svizzera: per gli azzurri basta un punto per vincere il gruppo A mentre gli ottavi di finale sono già in tasca. Anche per questo il ct Mancini pensa a un po’ di turn over vista la quantità di partite ravvicinate, specialmente in attacco dove però c’è qualche dubbio intorno a Federico Chiesa: non al meglio e comunque dietro a Berardi nelle gerarchie. Il mancino del Sassuolo rifiaterà inizialmente ma il suo posto potrebbe prenderlo un altro ex viola, Bernardeschi, e non il figlio d’arte.