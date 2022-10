Intanto un difensore cercato anche dalla Fiorentina entra nel mirino di due top club europei

Tra i giocatori opzionati dalla Fiorentina per rinforzare il reparto difensivo (cosa poi non fatta) c’era anche Perr Schuurs, allora in forza all’Ajax. Il centrale alla fine non è mai arrivato in riva all’Arno, preferendo trasferirsi al Torino. Finora, le sue prestazioni sono state ottime tanto da guadagnarsi già l’attenzione di diversi top club.

Secondo TMW, infatti, Atletico Madrid e Liverpool avrebbero messo gli occhi sul classe ’99. Reds e Colchoneros hanno già iniziato a prendere informazioni in vista del mercato estivo, dovendo entrambe mettere mano alle rispettive difese. Nel giro di un anno, dunque, la carriera di Schuurs potrebbe subire una svolta clamorosa e chissà che alla Fiorentina non resti qualche rammarico.