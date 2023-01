Intanto una vecchia conoscenza della Fiorentina potrebbe tornare in Europa

Ritorno in Europa per un ex Fiorentina? Secondo il portale brasiliano Coluna do Fla, potrebbe essere proprio così per Erick Pulgar. Il centrocampista cileno nell’estate scorsa aveva lasciato Firenze per sposare la causa del Flamengo, ma il rapporto potrebbe essere già ai titoli di coda.

Non tanto per il suo rendimento, quanto per l’interesse di un club importante che potrebbe attirare le attenzioni di Pulgar. Trattasi del Siviglia, che già durante questo mercato invernale vorrebbe provare a portare in Spagna l’ex Fiorentina. Il Siviglia attualmente si trova in una situazione difficile, al penultimo posto nella Liga, ma è anche vero che la classifica è cortissima e un paio di vittorie potrebbero bastare per uscire dalle zone pericolose.