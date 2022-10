Intenzioni chiare e disponibilità assoluta: La ricetta vincente della “rivelazione” viola

Christian Kouame, è la “rivelazione” di questo inizio di stagione della Fiorentina. “L’anno scorso è cambiato tutto – ha ammesso lo stesso attaccante in una recente intervista – ero un po’ incazzato per non giocare, ma il prestito ha svoltato. Ho subito chiarito le mie intenzioni al mister e gli ho dato disponibilità assoluta, già da Moena. Mi poteva mettere dove vuole, io ho lavorato per esserci”.

Lavorato per esserci. Mettersi a disposizione e dare tutto per la causa. Questi gli elementi che hanno portato Kouame a tornare al centro del progetto viola. E Italiano, non ha certo esitato a schierarlo subito in campo dal primo minuto.