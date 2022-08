Inter e Roma castigano a suon di tris Cremonese e Monza. Giallorossi in testa alla classifica Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena conclusi gli anticipi di Serie A di questa sera. L’Inter vince in casa contro la Cremonese per 3-1: a segno con un tap-in vincente di Correa al ’12 e al gol siglato al 38′ da Barella dopo una bella azione corale dei nerazzurri. Si aggiunge al tabellino dei marcatori anche Lautaro Martinez al 76′ dopo aver finalizzato un contropiede. A poco serve la rete degli avversari segnata al 90′ da Okereke. La squadra di Inzaghi sale così a 9 punti in classifica.

La Roma di Mourinho all’ ‘Olimpico’ rifila un 3-0 al Monza. Protagonista con una doppietta Dybala, che apre le danze al 18′ con una conclusione di sinistro e raddoppia al 33′ in scivolata. Al 61′ cala il tris Ibanez con un colpo di testa. Con questo risultato i giallorossi salgono in testa alla classifica momentaneamente in solitaria a quota 10.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Roma 10, Inter 9, Milan 8, Lazio 7, Torino 7, Atalanta 7, Napoli 7, Juventus 5, Fiorentina 5, Sassuolo 5, Udinese 4, Spezia 4, Salernitana 4, Empoli 2, Verona 1, Bologna 1, Sampdoria 1, Lecce 1, Cremonese 0, Monza 0.