Inter-Fiorentina, come seguire la partita in DIRETTA TV

Sabato 19 marzo la Fiorentina scenderà in campo contro l’Inter in una gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Fischio d’inizio previsto alle 18 al Meazza di Milano.

Questa gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN.

Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. Tutto questo, ovviamente a pagamento, previa sottoscrizione di un abbonamento con la piattaforma.

Per chi non avesse la possibilità di accedere ai servizi a pagamento, ricordiamo che su Fiorentinanews.com ci sarà la consueta e seguitissima diretta testuale, con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti.