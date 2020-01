Inter-Fiorentina partita da “prima serata”: ecco dove vedere il match di Coppa Italia

Buone notizie per i tifosi viola che non saranno presenti a San Siro mercoledì sera. La partita di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina valevole per i quarti di finale del torneo sarà trasmessa in chiaro su RAI 1 a partire dalle 20.30. Grande palcoscenico dunque per il match tra nerazzurri e gigliati che sarà visibile anche in streaming su tutti i dispositivi mobili sull’app di RaiPlay. Il fischio d’inizio dell’arbitro Doveri sarà alle 20.45.