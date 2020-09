Inter-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Seconda di campionato per la Fiorentina, prima invece per l’Inter, che ha concluso la scorsa stagione appena un mese fa. Tanti dubbi e incognite quindi per il primo impegno esterno della squadra di Iachini in questa nuova, strana, Serie A: a fine luglio finì 0-0 ma era una partita senza troppa posta in palio, una Fiorentina già salva e un’Inter fuori dai giochi scudetto. Uno scenario del tutto diverso da quello di stasera, dove ci saranno anche diversi volti nuovi: su tutti quelli di Amrabat e Hakimi, all’esordio con le rispettive maglie. E poi i ritorno di Biraghi e Perisic, a duellare sulle fasce. Appuntamento alle 20,45 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

