Inter-Viviano, i nerazzurri hanno preso la loro decisione

Dopo le voci delle ultime giorni l’Inter ha preso la decisione su Emiliano Viviano, che nei giorni scorsi aveva fatto un provino con la società nerazzurra. Il club di Suning, come si legge su La Gazzetta dello Sport, andrà avanti con Padelli, Berni e il giovane Stankovic in attesa del rientro a pieno regime di Handanovic, ormai non troppo lontano. A meno di colpi di scena quindi, Viviano non sarà tesserato dall’Inter. L’ex portiere della Fiorentina rimarrà quindi nell’elenco degli svincolati e continuerà ad allenarsi in attesa di una nuova opportunità.