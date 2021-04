Fabio Cannavaro sta continuando la sua parentesi da allenatore (strapagato) al Guangzhou in Cina. Ma intanto c’è chi lavora per farlo ritornare in Italia.

Sul Corriere dello Sport si legge che un intermediario ha pensato di fare il suo nome al Napoli, ma anche alla Fiorentina e ad altre società che però non vengono specificate.

I viola però sono su altri profili in questo momento. In particolare, come vi raccontiamo ormai da tempo, su Gattuso.