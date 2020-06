Intesa sui contratti in scadenza il 30 giugno: ecco la nuova data che verrà ufficializzata nei prossimi giorni

I 20 club di Serie A hanno partecipato ad una conference call con i dirigenti della Lega. Obiettivo stabilire un protocollo d’intesa sul prolungamento dei contratti in scadenza, fino al 31 agosto. Tra domani e martedì, stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, dovrebbe arrivare la firma di tutte le parti in causa, fermo restando che serviranno poi intese ad hoc per ogni calciatore. Con quest’accordo, tuttavia, le trattative saranno agevolate.

