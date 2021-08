Intreccio di mercato sull’asse Firenze-Bologna-Torino. I granata “lasciano” Orsolini alla Fiorentina per Amrabat?

Sfida Torino-Fiorentina per Riccardo Orsolini. Secondo quanto riporta Torinogranata.it, l’esterno del Bologna è una precisa richiesta di Italiano, ma soprattutto si integrerebbe meglio nel suo 4-3-3- rispetto al 3-4-2-1 di Juric.

E allora la soluzione per Vagnati, Direttore Sportivo del Torino, è una sola: un gentlemen agreement con la Fiorentina per lasciare campo libero e ottenere al tempo stesso via libera su Amrabat.