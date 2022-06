Intrigo Fiorentina-Juventus per Mandragora: De Ligt scombussola tutti i piani? Intanto Pradè ha l’accordo con i bianconeri

Rolando Mandragora, tornato dalle vacanze, ha cominciato ad approfondire il discorso sul proprio futuro con il suo agente. La conferma, riporta Tuttosport, è che la Fiorentina ha raggiunto un accordo con la Juventus per il suo cartellino intorno a una cifra sui 10 milioni. Il giocatore però vuole aspettare il Torino, il suo club nell’ultimo anno e mezzo. Se i granata non riuscissero ad accontentare i bianconeri, allora Pradè sarebbe pronto per completare il colpo.

Il problema per i viola potrebbe però chiamarsi De Ligt. Con la presumibile uscita dell’olandese, la Juventus andrebbe forte su Bremer del Torino, imbastendo una trattativa con Mandragora. Il rischio che corrono i viola è concreto, data soprattutto la volontà del centrocampista di rimanere a Torino, ma le tempistiche di De Ligt e Bremer potrebbero avvantaggiare la Fiorentina.