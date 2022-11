Investire su un giovane promettente o cercare all’estero il nuovo Kvaratskhelia? Le riflessioni della Fiorentina in vista del mercato

Spesso si torna a ripetere di quanto sia difficile il mercato di gennaio, perché i giocatori forti costano tanto oppure non si muovono proprio, mentre quelli che costano meno hanno poco tempo per ambientarsi. Vedi il caso di Cabral, che quando è arrivato alla Fiorentina non ha saputo incidere lasciando il vuoto della cessione di Vlahovic.

Diventa quindi fondamentale la bravura dei dirigenti nel trovare giocatori poco conosciuti che poi si rivelano talentuosi, oppure giovani promettenti che però costano già abbastanza come nel caso di Raspadori per il Napoli. Rischiare investendo su un giovane di prospettiva oppure pescare all’estero nella speranza di scoprire il nuovo Kvaratskhelia? Un interrogativo che certamente si porranno i dirigenti della Fiorentina, quando a gennaio dovranno lavorare per rinforzare una squadra che certamente ne ha bisogno se vuole alzare i propri obiettivi.