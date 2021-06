Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

L’ASD Rondinella Marzocco nella persona del Presidente Lorenzo Bosi risponde ad Italo Cucci il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lady Radio nel corso delle trasmissioni sportive: “Italo Cucci evidentemente a digiuno da troppi anni di incarichi importanti, con sarcasmo, parlando di Fiorentina in radio asserisce che “così non si gestisce nemmeno la Rondinella”. Ricordo a Cucci che la Rondinella ha rappresentato e rappresenta per la città di Firenze un modello calcistico e sportivo apprezzato ovunque, e che la società per molti anni ha militato nel calcio professionistico lanciando giocatori poi diventati importanti – fra essi – anche Campioni del Mondo, e che rappresenta la passione sportiva di un quartiere – San Frediano – ed ha ancora tifosi, soci e simpatizzanti che meritano assoluto rispetto. Informo Cucci, che la nuova gestione impegnata nel rilancio della società, ha portato a scalare negli ultimi quattro anni due categorie per la prima squadra, a conquistare le categorie regionali nel settore giovanile, oltre al riconoscimento FIGC come scuola d’élite, un modello guidato dall’ex giocatore della Fiorentina Alberto Malusci. Per il rispetto dei tifosi, soci e tutti coloro che hanno sostenuto e sostengono questo importante sodalizio sportivo, che è un onore rappresentare, invito Cucci a “sciacquarsi la bocca” prima di parlare di Rondinella”.