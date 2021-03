Inzaghi alla Fiorentina? Gianni Di Marzio: “Se lascerà la Lazio lo farà per migliorare, quindi per andare alla Juve. Spalletti è nell’orbita del Napoli”

Si preannuncia spietata la concorrenza per gli allenatori che, ad oggi, sono stati accostati alla Fiorentina in vista della prossima stagione. Di loro ha parlato a TMW Radio l’allenatore Gianni Di Marzio, a partire da Simone Inzaghi: “Io credo che possa pensare ad altro. Da tempo dico che per me è un predestinato. E’ serio, competente, comunica bene, la sua squadra fa un bel calcio. Sono convinto che abbia capito che è ora di cambiare, che c’è un movimento di panchine che possono coinvolgerlo, magari Juventus e Napoli. Sono convinto che voglia cambiare per migliorare, quindi vedo favorita la Juventus“.

E poi ha aggiunto: “Spalletti e Allegri sono nell’orbita del Napoli, anche se i tifosi vorrebbero il ritorno di Sarri che però non credo avverrà. Allegri per me non andrà al Napoli, benché De Laurentiis ci speri. L’alternativa a questi nomi per il Napoli è puntare su “giovani” come Italiano e Juric“.