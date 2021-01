Inzaghi: “Caicedo? E’ tra quelli con cui ho un rapporto migliore. Se ne è parlato troppo, domani potrebbe giocare…”

Uno dei principali obiettivi dell’attacco per la Fiorentina è sicuramente Felipe Caicedo, che alla Lazio sembra star vivendo qualche tensione, anche per il poco spazio a disposizione. Il tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa ha provato a spegnere le voci relative all’ecuadoregno: “Se ne è parlato troppo, ma è uno di quelli con cui ho rapporto migliore. Tre giorni prima del Milan aveva fatto un’ottima partita con il Napoli, erano passati soli due giorni e mezzo, Muriqi secondo me poteva darci qualcosa in più a Milano. Domani ha buone possibilità di giocare, così come Muriqi e Pereira“.

0 0 vote Article Rating