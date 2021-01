Inzaghi: “Contro la Fiorentina non siamo stati belli ma non era facile vincere. Caicedo? E’ una situazione strana…”

Torna a parlare in conferenza stampa Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida della sua Lazio, tornando sia sulla sfida con la Fiorentina che su Caicedo: “Contro la Fiorentina non siamo stati belli, ma abbiamo fornito una grande prova di carattere e concentrazione. Abbiamo vinto una partita non semplice. Come sta Caicedo? Con il mercato aperto è una situazione strana. L’ho visto molto bene, con la Fiorentina ha fatto un’ottima gara, come l’aveva fatta a Genova. Oggi dovrà valutare come stanno i giocatori che sono scesi in campo mercoledì”.

