Inzaghi esclude la Fiorentina: “Mi preoccupa lottare con Torino e Cagliari. Crediamo nella salvezza”

L’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi, durante le interviste post partita a SkySport, ha risposto alle tante domande sulla corsa salvezza. Il tecnico dei campani, impegnati con la Fiorentina nei bassifondi della classifica, sembra non considerare minimamente i viola nella lotta per non retrocedere. Queste le sue parole: “Cosa mi preoccupa in chiave salvezza? Mi preoccupa che lottiamo con squadre importanti come Cagliari e Torino. Dei miei ragazzi non mi preoccupa nulla. Loro da un anno e mezzo fanno grandi cose. Sapevamo che avremo sofferto. Forse l’andata ci aveva un po’ illuso ma noi siamo rimasti con i piedi per terra. Forse noi e lo Spezia abbiamo sparigliato un po’ le carte, in pochi ci avrebbero creduto. Credi che potremo tornare a vedere il Benevento di qualche mese fa? Noi abbiamo tanti esordienti in A. Bisogna avere pazienza. La Serie A è dura. Il Cagliari era 16 partite che non vinceva e ha in rosa grandi calciatori. Noi dobbiamo dare continuità alle prestazioni e mantenere lo spirito giusto come oggi, soprattutto nel primo tempo. Speravo con Moncini e Sau potessimo andare a vincerla ma credo il pari sia il risultato giusto”