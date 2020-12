Inzaghi: “La Fiorentina non ha nulla a che fare con la classifica che ha. Non lotterà per la salvezza”

A Sky Sport ha parlato l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi per fare il resoconto di quello che è stato il suo anno con le Streghe. Anche alcune parole sulla Fiorentina, della quale ha detto: “Ci sono squadre come Torino e Fiorentina che non c’entrano niente con la classifica che hanno e non lotteranno per la salvezza. Se ci montassimo la testa faremmo un grande errore ma conoscendo i miei giocatori sono sicuro che non correremo questo rischio”.

0 0 vote Article Rating