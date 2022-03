Inzaghi pensa già alla partita dopo la Fiorentina? Nell’Inter tre big in diffida potrebbero essere risparmiati sabato contro i viola

Per il prossimo avversario della Fiorentina, è tempo di pensare alla partita di sabato. L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi deve fare una valutazione particolare su Inter-Fiorentina, visto il momento difficile in quest’ultimo mese e mezzo. Considerato che l’ex tecnico della Lazio più volte ha preservato i diffidati e gli ammoniti, potrebbe pensare di non schierarli.

In caso di ammonizione sabato per Lautaro Martinez, Arturo Vidal e Alessandro Bastoni vorrebbe dire non giocare contro la Juventus, l’avversario dei nerazzurri dopo la sosta. Col ritorno di Marcelo Brozovic lo slot del cileno sarebbe già occupato, visto che non è un titolare fisso. Sugli altri due, invece, ci sono valutazioni da fare per Inter-Fiorentina. Pare da escludere che Martinez non giochi, ma le opzioni Alexis Sanchez e Joaquin Correa sono valide. E per il difensore della Nazionale c’è Federico Dimarco, che lo ha sostituito anche nell’ultima uscita a Torino.